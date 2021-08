VfL Bochum verliert zum Auftakt in Wolfsburg

Die Bochumer haben sich den Start ihres siebten Anlaufs in der höchsten deutschen Spielklasse sich anders vorgestellt, aber der Vorjahresvierte der Bundesliga gönnte dem Aufsteiger keine Eingewöhnungszeit. Bereits in der 2. Minute hieß Ridle Baku die Gäste mit einem Schuss an die Unterkante der Latte in der neuen Spielklasse willkommen.

Tesche sieht Rot - Riemann pariert Elfmeter

Da die Bochumer den Nachschuss von Maximilian Philipp zur ersten Wolfsburger Ecke klärten, blieb es für sie stressig. Mittelfeldspieler Robert Tesche versuchte diese zweite Stresssituation auf der Linie per Arm zu bereinigen, bescherte den Wolfsburgern damit nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter aber nicht nur einen Elfmeter, sondern durch die folgerichtig gegebene Rote Karte auch eine frühe Überzahl (4. Minute).

Dass der Start nicht vollends zum Debakel wurde, war nur dem schwach geschossenen Strafstoß von Wout Weghorst zu verdanken, den Manuel Riemann locker parieren konnte. Seine Nachlässigkeit vom Punkt korrigierte Weghorst in der 22. Minute, als der Ball nach einem Einwurf von Kevin Mbabu bei ihm landete und er Riemann dieses Mal keine Chance ließ.

Wolfsburg begnügt sich mit Spielkontrolle

Nach der Führung ließen es die Niedersachsen etwas ruhiger angehen und kamen erst nach der Pause zu ihrer nächsten großen Chance. Baku flankte in den Bochumer Strafraum, wo Weghorst gegen die Laufrichtung Riemanns köpfte, dieser der Ball aber trotzdem noch entschärfen konnte.

Die Wolfsburger drängten nach dieser verpassten Chance trotz Überzahl nicht mit aller Macht auf eine vorzeitige Entscheidung durch weitere Treffer, sondern begnügten sich mit der Spielkontrolle. Die Bochumer hofften angesichts des knappen Rückstands auf den einen glücklichen Moment, der ihnen zum Punktgewinn verhelfen könnte.

Bochum verpasst die große Chance zum Ausgleich

In Ermangelung spielerischer Alternativen blieb ihnen jedoch oft nichts anderes übrig, als es aus der Distanz zu versuchen, wie etwa Wolfsburgs Leihgabe Elvis Rexhbeçaj, dessen Schuss sein Ziel in der 66. Minute weit verfehlte. Die "Wölfe" lauerten derweil auf den zweiten Streich ihrers Stürmers Weghorst, der in der 76. Minute ein weiteres Mal an Riemann scheiterte.

Zwei Minuten später wäre der Champions-League-Teilnehmer aus Wolfsburg um ein Haar bestraft worden. Der eingewechselte Miloš Pantović hatte den Bochumer Glücksmoment auf dem Fuß, konnte Koen Casteels im Wolfsburger Kasten aber nicht überwinden.

Letztlich blieb für Bochum nur der Achtungserfolg trotz Unterzahl über die nahezu gesamte Spielzeit von den Wolfsburgern nicht vorgeführt worden zu sein. Auf dem Punktekonto zahlt sich das allerdings nicht aus.

