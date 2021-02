Gladbach steht gegen das "Team der Stunde" unter Druck

Von Sebastian Hochrainer

Als Tabellensiebter tritt Borussia Mönchengladbach am Sonntag beim Dritten, dem VfL Wolfsburg, an. Für die Gladbacher wird es darum gehen, den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu wahren.