VfL Bochum vor dem Derby - es ist angerichtet

Fast alle Spieler sind dabei

An Motivation wird es den VfL-Kickern am Freitag ganz sicher nicht fehlen. Und der Trainer sitzt in der angenehmen Position, personell beinahe aus dem Vollen schöpfen zu können. Zu Wochenbeginn hatten gleich mehrere Stammkräfte gefehlt, sind am Dienstag aber teilweise wieder dabei gewesen.

Die in Sachen Angriffsfußball vielleicht wichtigste Erkenntnis: Christopher Antwi-Adjei absolvierte nach muskulären Problemen eine individuelle Einheit. Er dürfte für Freitag fit sein. Philipp Hofmann und Ivan Ordets konnten nach leichteren Blessuren ebenfalls wieder trainieren.

Schlotterbecks Wunde ist gesichert

Bleibt noch Abwehrmann Keven Schlotterbeck, der zuletzt wegen einer Fleischwunde ausgefallen war. Auch der Innenverteidiger - Bruder von BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck - trainierte am Mittwoch wieder, sollte ebenfalls einsatzbereit sein.

Fehlt also allein Philipp Förster, der nach Achillessehnenprobleme erst in der nächsten Woche auf dem Platz zurückerwartet wird.

Quelle: oja