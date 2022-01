Nach elf Jahren Zweitklassigkeit war der VfL Bochum im Sommer 2021 in die Beletage des deutschen Fußballs zurückgekehrt, die Stadt fiebert mit der Mannschaft von Aufstiegstrainer Thomas Reis.

Vor allem an der heimischen Castroper Straße kann der VfL seine Fans oft mitreißen und zeigt neben Einsatzwillen und Laufbereitschaft auch Spielfreude und Spektakel. So sorgte das Team von Trainer Thomas Reis gleich für mehrere Überraschungen. Allerdings unterliefen dem in der 1. Bundesliga unerfahrenen VfL-Team hin und wieder auch grobe Schnitzer.

So lief die Hinrunde

Im ersten Heimspiel der Saison gab den ersten Sieg, ein 2:0 über den 1. FSV Mainz 05: Bochums Flügelflitzer Gerrit Holtmann entschied die Partie mit einem Traumtor nach einem furiosen Solo, dem späteren Tor des Monats August.

