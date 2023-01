Bochum: Stürmer Hofmanns langer Weg zum Schlüsselspieler

Die Liste der Star-Exporte aus der Schalker "Knappenschmiede" ist lang. Manuel Neuer, Leroy Sané, Julian Draxler – aber auf dieser Liste finden sich auch Profis, die weniger berühmt sind. Deutlich weniger. Zum Beispiel einer, der gerade die Bundesliga ordentlich durchwirbelt: Philipp Hofmann.

Der Mittelstürmer steht allerdings auch längst nicht mehr in Gelsenkirchener Diensten, sondern schießt Tore für den direkten Abstiegskampf-Konkurrenten VfL Bochum. Dort hat er in der laufenden Spielzeit in 16 Einsätzen sechs Tore und einen Assist beigesteuert.

Hofmann einst von Schalke aussortiert

Nun ist es das erklärte Ziel eines Nachwuchsleistungszentrums, dass kein Talent mehr unentdeckt durch das Raster fällt. Und es ist auch nicht so, als wäre Hofmann einst im Schalker Leistungszentrum nicht aufgefallen. Er kam 2010 nach Gelsenkirchen, durchlief dort die Jugendteams ab der U17. In seinem ersten Jahr traf er 17-mal, für die U19 gelangen ihm unter dem renommierten Nachwuchstrainer Norbert Elgert 21 Tore in 36 Partien.