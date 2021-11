VfL Bochum will "Puffer aufbauen" - Torwart Riemann fit

Bochum-Trainer Reis: "Können hohe Intensität an den Tag legen"

Mit einem weiteren Erfolg könnte sich der Bundesliga-Aufsteiger vorerst aus dem letzten Tabellendrittel lösen. Reis betonte: "Wir wollen uns einen kleinen Puffer aufbauen."

Der 48-Jährige führte weiter aus: "Die Euphorie ist da, wir können eine hohe Intensität an den Tag legen. Die Fans stehen absolut hinter uns, das pusht uns sehr." 20.000 Fans sind zugelassen, sie müssen sich an die 2G-Regel halten und dürfen ihren Masken erst am Platz abnehmen.

dpa/sid | Stand: 25.11.2021, 14:02