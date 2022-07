Die Bochumer verpflichteten den ukrainischen Innenverteidiger Ivan Ordets für ein Jahr bis zum Sommer 2023, wie der Revierklub am Sonntagmorgen mitteilte. Ermöglicht werde der Transfer durch eine Sonderregelung der FIFA infolge des Krieges in der Ukraine, hieß es. Demnach dürfen die Verträge von ausländischen Profis, die in Russland aktiv sind, bis zum 30. Juni 2023 ausgesetzt werden. Ordets steht seit 2019 beim russischen Klub Dinamo Moskau unter Vertrag.

Der 1,95 Meter große Innenverteidiger wurde bei Schachtjor Donezk ausgebildet und dort unter anderem zweimal ukrainischer Meister. 2019 folgte der Wechsel zu Dinamo Moskau.

VfL -Manager Sebastian Schindzielorz freut sich über den 30 Jahre alten Neuzugang: "Ivan Ordets ist groß, physisch stark, robust in der Zweikampfführung" , sagte er. "Wir werden ihn schnellstmöglich an die Mannschaft heranführen, dafür bietet das Trainingslager den optimalen Rahmen." Der Ukrainer Ordets flog am Sonntag gleich mit den Bochumern, die zuletzt den Abgang von Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap hinnehmen mussten, ins Trainingslager in Gais in Südtirol.

Dagegen fehlte Neuzugang Jacek Goralski im Bochumer Flieger. Der Pole muss sich nach Angaben des Klubs einem operativen Eingriff am Auge unterziehen und soll nach dem Trainingslager wieder zum Team stoßen. Auch die Jungprofis Moritz Römling und Luis Hartwig sind nicht mit ins VfL-Trainingslager gestartet, sie sollen verliehen werden und sind für Vertragsverhandlungen freigestellt.