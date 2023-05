Die Tabelle am Schluss spiegelt die Saison wieder. Wir haben immer an uns geglaubt. VfL-Trainer Thomas Letsch

Ob es an der frühen Roten Karte für den Leverkusener Amine Adli (Tätlichkeit, 8. Minute) lag oder an der in brenzligen Situationen so wichtigen Abgeklärtheit der Bochumer Spieler sei dahingestellt. Letsch ist das ohnehin egal: " Eine Analyse zum Spiel braucht kein Mensch heute. Wir freuen uns und die da draußen auch ", so der VfL -Trainer.