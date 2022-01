VfL Bochum - VfL Wolfsburg 1:0

Bochums Heimsieg vergrößert Wolfsburger Krise

Der VfL Bochum hat sich in einem schwachen Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (09.01.2022) mit 1:0 (0:0) durchgesetzt und vergrößert damit die Krise der Niedersachen. Der Aufsteiger setzt sich etwas von den Abstiegsrängen ab.