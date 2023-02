Und die Erinnerung an die Hinrunde dürfte keine guten Gefühle bei allen Beteiligten aus Bochum hervorrufen. Das 0:7 war die höchste Auswärtsniederlage in der Bundesliga-Geschichte des VfL. "Da müssen wir gucken, dass wir von der ersten Minute konzentriert auftreten, kein schnelles Gegentor fangen, weil dann wird es schwer in München" , sagte Bochums Kevin Stöger.

Was sich so nachvollziehbar anhört, scheint für die VfL-Profis in dieser Saison allerdings eine unmögliches Vorhaben zu sein. Denn die gegenwärtige Bilanz ist geradezu erschütternd.

Bochum steht in der Auswärtstabelle auf Rang 18. Die einzigen Punkte auf des Gegners Platz holte der VfL mit einem 1:0-Erfolg beim FC Augsburg. Die übrigen neun Gastspiele gingen allesamt verloren. 16 seiner 19 Zähler gewann der VfL zu Hause.

Allerdings ist es lange her, dass der VfL Bochum überhaupt zum ersten und bislang einzigenen Mal in München gewinnen konnte. Das war in der Saison 1991/92 und ein gewisser Ralf Zumdick stand im Tor.