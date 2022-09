Geht es nach Medienspekulationen der letzten Tage, die die Vorstellung des neuen Sportchefs Patrick Fabian in den Schlagzeilen überschatteten, drohe die Trennung von Reis. Doch der VfL Bochum dementierte dies vehement am Donnerstag (01.09.2022). "Wir haben immer betont, dass wir mit ihm weiterarbeiten wollen. Das ist auch heute noch der Fall. Wir haben das Vertrauen in Thomas Reis" , sagte der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis.

Vorstandsboss Villis: "Es gibt kein Junktim"

Berichten, wonach der Coach des bisher punktlosen Tabellenletzten bei weiteren Niederlagen in den nächsten beiden Partien am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen und eine Woche später beim FC Schalke 04 seinen Job verlieren könnte, trat der Vereinschef entgegen: "Es gibt kein Junktim - wenn, dann. Verliert er die nächsten beiden Spiele, dann geht er. Ist nicht, gibt es nicht. Das haben wir nie diskutiert" , kommentierte Villis.