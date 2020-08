Marco Reus - der Wiederaufsteher

Nach sechseinhalb Monaten Pause ist Marco Reus bei Borussia Dortmund ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Nach langer Leidenszeit stieg der 31-Jährige am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining ein, die Mitspieler empfingen den Rückkehrer mit Applaus. Eine Sehnenentzündung im Adduktorenbereich hatte den Nationalspieler zu der kleinen Ewigkeit von sechseinhalb Monaten Pause gezwungen.

Zwei große Turniere verpasst

Reus wurde in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen gestoppt. So verpasste er den WM-Triumph in Brasilien 2014 und die EM 2016 in Frankreich. Sein Debüt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft verschob sich wegen mehrerer Verletzungen um knapp anderthalb Jahre. Seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund im Sommer 2012 stand Reus laut "kicker" nur in 57,3 Prozent der möglichen Einsatzzeit auf dem Rasen. Dem Meistertitel mit dem BVB jagt er bisher vergeblich hinterher. Dieses Mal war der BVB zunächst von einer Pause von vier Wochen ausgegangen, am Ende dauerte es über ein halbes Jahr.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Immer wieder in seiner Karriere spielte der Körper von Marco Reus nicht mit. Seine Verletzungen lesen sich fast wie ein Lehrbuch der Sporttraumatologie: Innenbandanriss, Muskelfaserriss, Zehenbruch, Syndesmosebandanriss, Außenbandanriss, Knochenödem, Schambeinentzündung, Kreuzbandriss. "Das Drama des hochbegabten Fußballkindes" titelte die "FAZ", als Reus wegen einer Schambeinentzündung die EM 2016 verpasste.