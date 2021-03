Es war ein Duell zweier formschwacher Teams: Der 1. FC Köln sammelte in den vergangenen vier Partien nur einen Punkt, Union Berlin konnte von den zurückliegenden acht Spielen nur eines gewinnen. Während die Gastgeber diese schwarze Serie am Samstag beenden konnten, kommen die Kölner den Abstiegsrängen wieder gefährlich nahe.

Deutliches Chancenplus für Union

Der FC ließ den Ball zunächst gut laufen, konnte mit dem Plus an Spielanteilen aber wieder einmal wenig anfangen. Ganz anders die Berliner, die schon in der Anfangsphase gleich mehrfach gefährlich vor Timo Horn auftauchten: Zunächst setzte Grischa Prömel den Ball knapp am Tor vorbei, nach sechs Minuten musste der Kölner Schlussmann dann gegen Petar Musa erstmals eingreifen. Der Angreifer hatte kurz darauf gleich die nächste Chance, setzte den Ball aber aus kurzer Distanz drüber.

Nach 20 Minuten standen 5:1 Torschüsse für Union auf der Habenseite. Köln versuchte, über Ballbesitz wieder besser ins Spiel zu finden und hatte durch Salih Özcan nach 23 Minuten auch die erste echte Gelegenheit. Der Mittelfeldspieler konnte Andreas Luthe mit seinem Flachschuss aus acht Metern jedoch nicht überwinden.

Elfmeter bringt Köln in Front

Dann begann die Zeit der Elfmeter. Zunächst hatte Kölns Rafael Czichos den Kopfball von Nico Schlotterbeck von hinten an den Arm bekommen. Der Schiedsrichter entschied jedoch auch nach Ansicht der Videobilder nicht auf Strafstoß. Anders fiel die Entscheidung kurz vor der Pause aus: Nachdem es im Berliner Strafraum zu einem Kontakt zwischen Jonas Hector und Robin Knoche gekommen war, zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Ondrej Duda ließ sich Zeit, traf dann aber ziemlich sicher unten links. Es war eine etwas glückliche Führung, die die Kölner mit in die Kabine nahmen.

Allerdings hielt diese nur kurz, denn schon in der 48. Minute gab es erneut Elfmeter - diesmal für die Hausherren. Zuvor hatte der wegschauende Marius Wolf den Ball an den Arm bekommen. Max Kruse ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und traf zum 1:1.

Trimmels erstes Bundesligator besiegelt Köln-Pleite

Doch es kam noch schlimmer für die Elf von Trainer Markus Gisdol, denn nach gut einer Stunde gab sie die Partie schließlich völlig aus der Hand. Unions Kapitän Christopher Trimmel besiegelte durch sein erstes Bundesligator die vierte Kölner Pleite in den letzten fünf Spielen.