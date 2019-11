Zittern sie am Niederrhein nun also? Nein, sagte Mittelfeldspieler Florian Neuhaus, der das Union-Spiel nüchtern einordnete. "Das zeigt einfach, dass wir doch noch nicht so weit sind, wie wir teilweise beschrieben wurden. Wir konnten das schon realistisch einschätzen. Ich glaube aber auch, dass uns so ein Spiel nicht aus der Bahn wirft" , so der 22-Jährige.

Besserung ist vor allem im Abschluss gefragt - und das schnell. Gleich am Donnerstag (18.55 Uhr) sollte das Rose-Team beim Wolfsberger AC lieber gewinnen, um im Rennen um die K.o.-Phase der Europa League gute Karten zu haben. Eingeschüchtert sind sie durch den kleinen Schluckauf in der Bundeshauptstadt nicht. "Das war ja auch nichts, wo man sich danach fragt: 'Wie soll das denn in den nächsten Wochen weitergehen? '", sagte Kramer.

Stand: 24.11.2019, 15:04