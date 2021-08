Und die Auswärtsmisere der Gladbacher ging noch in der ersten Halbzeit weiter. Taiwo Awoniyi erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 für Union (41.) nach einem Konter, bei dem die Gäste eigentlich in deutlicher Überzahl waren. Schon sieben Minuten zuvor hatte der Stürmer die große Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen. Nach dem 0:4 in Leverkusen drohte dem Team von Trainer Adi Hütter die zweite deutliche Auswärtsniederlage in Folge.

Hofmanns Treffer kommt zu spät

Nach der Pause stürmten die Gladbacher zwar und versuchten viel, um noch einmal eine Wendung herbeizuführen, allzu viel gelang dem Hütter-Team jedoch nicht. In der 68. Minute hatte Levin Öztunali sogar die größte Chance, um auf 3:0 zu erhöhen. Die Borussen hatten zwar einige Torschüsse aufzuweisen, hatten aber kaum große Möglichkeiten. Erst in der Nachspielzeit konnte sich Jonas Hofmann mal entscheidend durchsetzen und erzielte den 1:2-Anschlusstreffer - aber zu spät.

Nach der zweiten Auswärtsniederlage in Folge steht Gladbach nach drei Spielen mit einem Punkt auf Platz 15 der Tabelle. Am 12. September geht es für die Niederrheiner nach der Länderspielpause weiter mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (19.30 Uhr).

red | Stand: 29.08.2021, 17:22