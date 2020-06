Fortuna Düsseldorf hat es am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga selbst in der Hand, den direkten Abstieg zu verhindern. Mit einem Sieg bei Union Berlin am Samstag (27.06.2020) würden die Fortunen die Liga auf Rang 16 beenden und könnten sich anschließend in den Relegationsspielen gegen den Dritten der 2. Liga den Klassenerhalt sichern.

Werder sitzt der Fortuna im Nacken