In der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW, die am Mittwoch in Kraft tritt, steht demnach, dass "Tätigkeiten der gemeinsamen Sportausübung im Wettkampf und Training auf und in Sportstätten im Amateur und Profisport nur noch von immunisierten Personen ausgeübt werden dürfen. Übergangsweise können Profisportler jedoch einen PCR-Test vorlegen."

Inwieweit die Regelung mit dem Arbeitsrecht, welches bundesweit festgelegt wird und nach dem am Arbeitsplatz auch getestete Personen Zugang bekommen, vereinbar ist, ist fraglich. Aktuell basiert die Teilnahme an Partien auf den diversen Hygieneschutzkonzepten der verschiedenen Profiligen. In diesen sind regelmäßige Tests ein wichtiger Bestandteil.

Video starten, abbrechen mit Escape Arbeitsrechtler Schimke zur möglichen 2G-Regelung für Profisportler. Sportschau. . 08:51 Min. . Verfügbar bis 19.11.2022. Das Erste.

"Übergangszeit" für PCR-Tests ist noch unklar

Wie lange die sogenannte "Übergangszeit" für Profisportler dauern soll, ist in der neuen Verordnung nicht festgelegt. Eine WDR-Anfrage dazu hat das Landesgesundheitsministerium bislang nicht beantwortet.