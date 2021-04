Schalker Profis nach Rückkehr aus Bielefeld mit Eiern beworfen

"Bei allem verständlichen Frust und aller nachvollziehbaren Wut über den Abstieg in die 2. Bundesliga: Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen" , heißt es in einem Statement des Klubs vom Mittwochmorgen.

Zwischen 500 und 600 Fans hatten sich am Dienstagabend (20.04.2021) bei der Rückkehr der Schalker Profis nach der Niederlage bei Arminia Bielefeld und dem damit besiegelten Abstieg in die 2. Bundesliga rund um den Mannschaftsbus versammelt. Die Spieler wussten im Vorfeld, dass sie am Stadion erwartet würden. Es sollte nach WDR-Informationen bewusst ein Austausch zwischen beiden Seiten stattfinden.

Heftige Unmutsbekundungen

Einige Zeit lang sei das auch gutgegangen, bis einige maskierte Fans aus dem Hintergrund nach vorne traten. Und dabei hätten sie Grenzen überschritten: Zunächst verbal. Danach kam es dann auch zu Handgreiflichkeiten, einige Spieler trugen wohl Hämatome davon. Eine Hundertschaft der Polizei sei eingeschritten.

Den Auflauf an Fans bestätigte auch die Polizei Gelsenkirchen. "Bei Eintreffen der Mannschaft kam es beim Verlassen des Busses kurzfristig zu heftigen Unmutsbekundungen. Die Spieler wurden mit Eiern beworfen und verbal attackiert. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und konnte weitere Eskalationen vermeiden" , heißt es in einer Mitteilung.

Jagdszenen? Polizei ermittelt

Unmittelbar im Anschluss hätten sich die Fans aus dem Stadionumfeld entfernt. Die Polizei leitete Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, die Ermittlungen dauern an. Der gesamte Vorgang hätte nur rund vier Minuten gedauert. Ein Video, das im Internet kursiert, und auf dem offenbar ein Spieler von einigen Fans gejagt wird, ist derzeit auch noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, sagte die Polizei Gelsenkirchen gegenüber dem WDR.

