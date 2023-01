Letzter Tag der Transferphase: Schalke leiht Balanta aus

Der defensive Mittelfeldspieler kommt bis Saisonende vom belgischen Meister FC Brügge und ist der sechste Winter-Neuzugang, den die Schalker ausgeliehen haben. Balanta stand für die Belgier in bislang 122 Spielen auf dem Platz. Dazu gehören auch sieben Einsätze in der Champions League.

Bayer Leverkusen hat am letzten Tag der Transferphase sein Nachwuchstalent Zidan Sertdemir ziehen lassen. Der 17-Jährige wechselte am Dienstag zurück zu seinem Stammverein FC Nordjaelland. Von dort war er vor im Sommer 2021 ins Rheinland gekommen. "Wir haben mit Blick auf seine Zukunft eine gewinnbringende Einigung für alle gefunden", erklärte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

2. Liga: Paderborns Mehlem per Leihe nach Sandhausen

Der SC Paderborn verleiht kurz vor Ende der Transferfrist seinen Mittelfeldspieler Marcel Mehlem an Liga-Konkurrent SV Sandhausen. Mehlem hatte in dieser Spielzeit nur sieben Einsätze in der 2. Liga. Laut Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber, wollte Mehlem mehr Spielpraxis sammeln und daher wechseln. Diesem Wunsch habe man entsprochen.

3. Liga: Verl lässt Berzel ziehen

Aaron Berzel verlässt nach 149 Einsätzen die 3. Liga und wechselt vom SC Verl zum klassentieferen Rot-Weiß Oberhausen. Der Innenverteidiger wurde bei Wolfsburg und Hoffenheim ausgebildet und lief neben Verl auch für Viktoria Köln und den TSV 1860 München auf.

Preußen Münster gibt Kevin Schacht an eintracht Trier ab: Der 20-Jähhrige wird bis zum Saisonende an den Regionalligisten ausgeliehen und soll dort Spielpraxis sammeln. Trier besitzt keine Kaufoption.

Quelle: red