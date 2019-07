Für die Zugänge Nico Schulz, Thorgan Hazard, Julian Brandt, Mats Hummels und Mateu Morey ist das eine weitere Gelegenheit, sich in ihrem neuen Umfeld zu akklimatisieren. " Ich habe ein gutes Gefühl mit diesem Kader. Und dieses Gefühl haben wir eigentlich alle ", sagte der normalerweise nicht zu optimistischen Prognosen neigende Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Zwei Testspiele in Bad Ragaz

Gleich am ersten Tag in Bad Ragaz steht ein Test gegen Udinese Calcio (17 Uhr) an. Ein weiteres Spiel am 30. Juli beim FC St. Gallen (19.30 Uhr) soll zusätzliche Aufschlüsse darüber liefern, ob eine von Favre in Erwägung gezogene Systemumstellung von 4-2-3-1 auf das Offensivere 4-3-3 Sinn machen könnte.

Schürrle, Kagawa, Rode fliegen nicht mit

Verkaufskandidaten wie André Schürrle, Shinji Kagawa und Sebastian Rode werden in der Schweiz nicht dabei sein. Noch fraglich ist, ob Maximilian Philipp am Samstag mit im Flieger sitzt. Der offensive Mittelfeldspieler, der neuerdings als Neuzugang bei Eintracht Frankfurt gehandelt wird, war zwar mit die USA gereist, kam in den Tests aber nicht zum Einsatz. Aus Sorge um die künftige Stimmung im Team sprach sich Favre unlängst für eine Verkleinerung des noch immer über 30 Profis umfassenden Kaders aus. Hinter den Kulissen laufen die Gespräche.

Video starten, abbrechen mit Escape Michael Zorc: "Hummels soll eine Führungsrolle übernehmen". Sport im Westen. . 00:29 Min. . WDR.

dpa | Stand: 26.07.2019, 13:44