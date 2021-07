Trainingsauftakt mit 33 Spielern

Baumgart, ehemals Trainer des SC Paderborn und in Köln Nachfolger von Übergangscoach Friedhelm Funkel, hatte bei seiner ersten Einheit vor rund 250 Fans dennoch 33 Spieler (inklusive vier Torhüter) zur Verfügung. Der Kader soll noch ausgedünnt werden. "Die Jungs haben sehr gut mitgezogen. Gegen Ende wurde es anstrengend, aber das gehört zur Vorbereitung dazu. Es geht darum, dass die Jungs in Bewegung kommen" , sagte der 49-Jährige.

Das Training fand aufgrund hohen Spielerzahl auf zwei Plätzen statt. Bei regnerischer Witterung wurden auf zwei abgesteckten Kleinfeldern Übungsformen mit Ball sowie an verschiedenen Stationen athletische Aspekte trainiert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Vor und während des Trainingslagers in Donaueschingen (16. bis 25. Juli) stehen für den FC insgesamt sechs Testspiele auf dem Programm (u.a. gegen Bayern München am 17. Juli). Das erste Pflichtspiel steigt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Carl-Zeiss Jena (6. bis 9. August).