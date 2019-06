Nach einer kurzen Ansprache von Cheftrainer Friedhelm Funkel ist Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf am Sonntag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. In der kleinen Kampfbahn neben der Arena bat Funkel seine Schützlinge bei brütender Hitze zur ersten öffentlichen Einheit vor rund 300 Fans.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Raman dabei, aber individuelles Training

Mit dabei war auch der von Schalke 04 umworbene Linksaußen Benito Raman, der abseits der Mannschaft ein individuelles Programm absolvierte. Der 24-jährige Belgier will die Rheinländer unbedingt in Richtung der Königsblauen verlassen und hat mit S04 auch bereits Einigung erzielt.

Allerdings sind die Klubs noch uneins über die Höhe der Ablösesumme. Schalke soll neun Millionen Euro für Raman geboten haben, diese Summe wird von der Fortuna als "nicht marktgerecht" angesehen.

Fortuna hofft auf Kownacki-Verpflichtung

Während Ramans Abgang nur eine Zeitfrage zu sein scheint, werden die Düsseldorfer ihren bisher von Sampdoria Genua nur ausgeliehenen Wunschstürmer Dawid Kownacki wohl verpflichten können. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Demnach müsste Fortuna etwa acht bis neun Millionen Euro Ablöse zahlen.

Neuzugänge Pledl und Kastenmeier trainieren mit

Neben den Neuzugängen Thomas Pledl und Torhüter Florian Kastenmeier war auch der mehr als vier Monate wegen einer Sprunggelenkverletzung fehlende Abwehrspieler Jean Zimmer wieder im Mannschaftstraining. Noch einen Tag Urlaub hat der türkische Nationalspieler Kaan Ayhan. "Bei allen sind die Akkus wieder voll. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht" , sagte Chefcoach Friedhelm Funkel bereits nach der Leistungsdiagnostik am Freitag.

Nachwuchsspieler reisen mit ins Trainingslager

Beim Auftakttraining dabei waren unter anderem auch die vier Nachwuchsspieler Michel Stöcker, Shinta Appelkamp, Timo Bornemann und Enrique Lofolomo. Das Quartett reist am Montag auch mit ins Trainingslager an den Wiesensee.

Stand: 30.06.2019, 13:47