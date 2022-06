Die erste 90-minütige Trainingseinheit nutzte Farke auch zu vielen Gesprächen und Erklärungen. Immer wieder unterbrach der neue Chefcoach das Training, und suchte die Kommunikation mit dem Team. " Er muss sich ja erstmal ein Bild von der Mannschaft machen ", sagte Kapitän Lars Stindl, der zu den 22 Spielern beim ersten Training zählte.

Neuzugang Fraulo mit Fan

Die ersten Schritte geht die neue Mannschaft jetzt mit dem Start in die Vorbereitung. Das erste Testspiel steht am 1. Juli an, der Gegner heißt Rot-Weiss Essen. Stück für Stück stoßen in den nächsten Tagen dann die zum Teil noch fehlenden Nationalspieler dazu. Spätestens während des Trainingslagers am 3. Juli am Tegernsee soll die Mannschaft dann komplett zusammen sein.

Das erste Pflichtspiel wartet bereits am 31. Juli. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist dann der SV Oberachern Gegner. Ebenfalls am Sonntag in die Vorbereitung gestartet ist übrigens die TSG 1899 Hoffenheim – Mönchengladbachs Gegner beim Bundesliga-Auftakt Anfang August.

Gladbachs Trainer Farke: "Man darf nicht wie die Flagge im Wind sein"

