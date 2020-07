Bayer Leverkusens große Ziele in der Europa League

Die Sommerpause war in diesem Jahr kurz wie nie für Bayer Leverkusen. Gerade einmal 18 Tage liegen zwischen dem letzten Pflichtspiel, dem verlorenen DFB-Pokalfinale, und dem ersten Trainingstag an diesem Donnerstag (23.7.2020).

Zwei Wochen Vorbereitung

Zwei Wochen Zeit hat Trainer Peter Bosz, um seine Mannschaft nun auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag, 6. August, vorzubereiten. Diese Partie sollte nach dem mit 3:1 gewonnenen Hinspiel nur eine Pflichtübung auf dem Weg zu großen Zielen in diesem Wettbewerb sein.