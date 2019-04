Nachfolge von Dieter Hecking

Die Gladbacher hatten am Dienstag bekanntgegeben, dass man sich zum Saisonende von dem derzeitigen Chefcoach Hecking trennen werde. In Salzburg steht Rose noch bis 2020 unter Vertrag, weshalb die Gladbacher wohl eine Ablösesumme zahlen müssen. Für Rose wäre es die erste Trainerstation in der Bundesliga, für Borussia-Sportdirektor Max Eberl der Wunschkandidat für die angekündigte Neuausrichtung.

Neuausrichtung in Mönchengladbach

Rose soll die Elf vom Niederrhein neu ausrichten. Eberl betonte, dass man Dinge im Club neu strukturieren müsse. Der neue Coach soll mit seiner Art Fußball spielen zu lassen, genau diesen Ansprüchen gerecht werden. Auch die Konkurrenz aus Wolfsburg, Schalke und Hoffenheim hatte Interesse an dem gebürtigen Leipziger gezeigt. Die Aufgabe am Niederrhein reizt Rose anscheinend am meisten.

