Der 54-Jährige kommt vom niederländischen Klub Vitesse Arnheim ins Ruhrgebiet und erhält einen Vertrag bis 2024. Das bestätigte der VfL am Donnerstag (22.09.2022). In Arnheim war er seit 2020 Trainer. Vorher sammelte er bereits Auslandserfahrung in Österreich.

Seine Anfänge als Coach machte er bei den Stuttgarter Kickers, ehe es ihn über die Stationen Ulm und Großaspach in die Jugend von Salzburg zog. In Deutschland wurde er 2017 wieder aktiv, beim Zweitligisten Aue jedoch schon nach drei Partien wieder freigestellt. Auch bei seinem aktuellen Klub Arnheim war die Kritik an ihm zuletzt lauter geworden. Nun soll er die Bochumer, die gegen Köln ihren ersten Punkt in der aktuellen Spielzeit holten, zum Klassenerhalt führen.