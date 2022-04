Fortuna-Legende Gerd Zimmermann gestorben

Fortuna Düsseldorf reagierte auf den Tod seiner 72-jährigen Legende mit einem Beitrag in den sozialen Medien am Mittwoch und ehrte seinen ehemaligen Star als "Mann, der einen Scheitel schießen konnte". Zimmermann galt zu seiner aktiven Zeit als einer der schussgewaltigsten Spieler der Bundesliga.

"Flatterbälle" als Markenzeichen

Er war von 1974 bis 1980 bei der Fortuna aktiv gewesen und gewann 1979 und 1980 jeweils mit F95 den DFB-Pokal. Er absolvierte 166 Spiele für Düsseldorf und erzielte dabei 40 Treffer. In der Spielzeit 1978/79 gelangen ihm als Abwehrmann starke 13 Tore. Seine "Flatterbälle" aus großer Entfernung sind sein Markenzeichen gewesen und waren bei den Torhütern wohlbekannt.

Vor seiner Düsseldorfer Zeit war er in 130 Partien für Fortuna Köln 16-Mal erfolgreich gewesen. Zur Anfangszeit seiner Karriere wurde er mit Borussia Mönchengladbach im Jahr 1970 deutscher Meister, lief allerdings in drei Jahren in nur acht Spielen für die "Fohlen" auf. Insgesamt kam er auf 203 Bundesliga-Partien.

