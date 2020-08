Angreifer Cedric Teuchert wechselt vom FC Schalke 04 zu Union Berlin. Über die Vertragsdauer machte Union am Samstag (01.08.2020) keine Angaben, das Arbeitspapier sei aber für die Bundesliga und 2. Liga gültig. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Teuchert: Sechs Tore für Hannover

Teuchert war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen und erzielte in 23 Ligapartien sechs Tore. Für die Königsblauen absolvierte Teuchert insgesamt 17 Pflichtspiele. Er war im Januar 2018 vom 1. FC Nürnberg zu Schalke gewechselt. Sein Vertrag war ursprünglich bis 2021 datiert.

"Ich freue mich auf Union und die Bundesliga. Nachdem meine erste Saison auf Schalke nicht nach meinen Vorstellungen gelaufen ist, möchte ich jetzt erneut angreifen und bin bereit für die neue Herausforderung. Union möchte sich in der Bundesliga etablieren und das ist auch mein persönliches Ziel" , sagte der frühere U21-Nationalspieler.

Insua: Nur ein Bundesliga-Spiel für S04

Pablo Insua (rechts) bleibt bei SD Huesca.