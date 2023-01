Im zweiten Test am Abschlusstag des Trainingslagers in Andalusien kam die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den FC Luzern aus der Schweiz hinaus. In Jerez de la Frontera brachte Marco Burch (13.) die Schweizer in Führung, Stürmer Philipp Hofmann (81.) rettete den Bochumern das Remis.