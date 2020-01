Im ersten von zwei Tests am Samstag kam Winter-Neuzugang Erling Haaland noch nicht zum Einsatz. Der 19 Jahre alte Norweger, der nach Knieproblemen ebenfalls erst im Laufe der vergangenen Woche ins Team-Training eingestiegen war, soll am Nachmittag gegen den FSV Mainz 05 erstmals für den BVB auflaufen. Die Dortmunder fliegen am Sonntag wieder nach Deutschland.

Video starten, abbrechen mit Escape BVB-Neuzugang Haaland: "Ich versuche, Spaß zu haben". Sportschau. . 01:25 Min. . Verfügbar bis 10.01.2021. Das Erste.

Paderborn bezwingt Hannover

Paderborns Klaus Gjasula und Christopher Antwi-Adjei beglückwünschen Kai Pröger zu seinem Tor.