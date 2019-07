FC-Trainer Achim Beierlorzer wechselte zur zweiten Halbzeit ordentlich durch. Ein Eigentor von Ruben Reisig brachte den Bundesliga-Aufsteiger mit 5:0 (52.) in Führung. Armin Zukic traf zum Ehrentreffer für Reutlingen (78.). Für die Kölner war es nach dem 7:1 bei der SpVg Frechen und dem 16:0 gegen den FC Bad Dürrheim der dritte Sieg im dritten Vorbereitungsspiel.

Fortuna Düsseldorf im Finale

Fortuna Düsseldorf hat bei einem Blitzturnier in Meppen das Endspiel erreicht. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel setzte sich im Halbfinale am Sonntag mit 4:1 gegen den englischen Drittligisten Ipswich Town durch und trifft am Nachmittag im Endspiel auf den FC Utrecht, der sich 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Gastgeber SV Meppen durchsetzte.

In der 45-minütigen Begegnung erzielten Oliver Fink, Erik Thommy (2) und Bernard Tekpetey die Treffer.

Schalke in Wattenscheid

Um 17 Uhr tritt der FC Schalke 04 zu einem Testspiel bei der SG Wattenscheid 09 aus der Regionalliga West an.

