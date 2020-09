Schalke gewinnt Testspiel gegen VfL Bochum

Die Mannschaft von Schalke-Trainer David Wagner zeigte erstmals in der Saison-Vorbereitung eine überzeugende Leistung und gewann die Partie am Samstag im Parkstadion auch in der Höhe verdient. Als Fan dabei war Bayern Münchens Nationalspieler Leon Goretzka. Der Bochumer nutzte seinen Heimaturlaub dazu, um bei seinen beiden Ex-Clubs vorbeizuschauen und alte Weggefährten zu begrüßen.

Das Duell war ein Teil von Schalkes Saisoneröffnung, die ohne die üblichen Fan-Massen, sondern "digital" stattfand. Die Programmpunkte übertrug der Klub auf seinen Kanälen live im Internet. Das Testspiel wurde vor 300 Zuschauern ausgetragen.

Schalkes Verteidiger Matija Nastasic musste dabei früh ausgewechselt werden, nachdem er unglücklich mit dem Kopf gegen den Fuß von Bochums Silvere Ganvoula geprallt war. Nastasic verletzte sich aber allem Anschein nach nur leicht, er bekam einen Turban-Verband und konnte den Platz selbst verlassen.

Tore durch Boujellab, Uth und Harit

Für Nastasic wurde Nassim Boujellab eingewechselt, der sich prächtig einführte: In der 25. Spielminute schlenzte er den Ball zum 1:0 in den Winkel des Bochumer Tores. Kurz darauf legte Schalke nach: Mark Uth traf mit einem Freistoß durch die löchrige VfL-Mauer hindurch ins Netz (33.).

Noch vor der Pause erzielte S04 seinen dritten Treffer. Nachdem VfL-Torwart Manuel Riemann einen Schuss pariert hatte, schoss Amine Harit den Abpraller aus gut zehn Metern ins Bochumer Tor.

Die Bochumer blieben weitgehend harmlos, tauchten nur selten im Schalker Strafraum auf - so etwa in der 44. Minute, als Anthony Losilla den Ball nach einer Ecke am Tor vorbeiköpfte. An den Kräfteverhältnissen änderte sich auch nach der Pause so gut wie nichts, es blieb beim 3:0 für Schalke.

Ibisevic noch nicht dabei

Der bisher einzige Schalker Neuzugang, Vedad Ibisevic, spielte noch nicht mit. "Ich bin nicht soweit" , sagte der 36 Jahre alte Ex-Herthaner, der in dieser Saison die Sturmprobleme des Revierclubs beheben soll, aber noch Trainingsrückstand hat. "Ich muss mich erst langsam reinfinden im Mannschaftstraining."

Stand: 05.09.2020, 14:52