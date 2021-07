BVB gewinnt Test gegen FC Bologna souverän

Gut eine Woche vor der ersten Pflichtaufgabe im Pokal gegen Wehen Wiesbaden schlug der Revierclub den FC Bologna im letzten Testspiel der Vorbereitung mit 3:0 (3:0).

EM-Teilnehmer werden noch geschont

Vor 5.978 Zuschauern im österreichischen Altach trafen am Freitag Giovanni Reyna (24.) Lennard Maloney (42.) und Steffen Tigges (45.) zum verdienten Sieg über den italienischen Erstligisten.