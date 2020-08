Nur eine Minute später traf der Argentinier dann doch. Nach einem neuerlichen Fehler in der Abwehr erkämpfte sich Daniel Didavi den Ball und wurde im Arminen-Strafraum von Cedric Brunner gefoult. Gonzales verwandelte den fälligen Strafstoß souverän (20.).

Didavi zielt genauer als Gebauer

Die temporeiche Partie lebte nun von der Taktik, Chancen ergaben sich nur selten. Arminia kam vor der Pause noch zweimal vielversprechend vor das Stuttgarter Tor. Zunächst hielt VfB-Keeper Kobel einen aus zentraler Position scharf getretenen Freistoß von Seufert (34.), sechs Minuten später schoss DSC-Neuzugang Christian Gebauer eine Hereingabe von Jacob Laursen nur knapp über das Tor.

VfB-Stürmer Didavi zielte kurz vor der Halbzeit auf der Gegenseite genauer. Mit einem Schuss vom Strafraumrand netzte er sehenswert zum zweiten Treffer der Schwaben ein.

Doppelchance für den eingewechselten Klos

Im Laufe der zweiten Hälfte wechselten beide Trainer munter durch. Stuttgarts Orel Mangala hatte die erste Chance nach einer Ecke, doch sein Schuss aus 16 Metern verfehlte das DSC-Tor nur knapp (53.). Nach einer Stunde ergab sich für den eingewechselten Fabian Klos eine Doppelchance, doch zunächst scheiterte er nach einer Hartel-Ecke mit einem Kopfball an dem ebenfalls neu im Spiel stehenden VfB-Keeper Fabian Bredlow, anschließend verfehlte der DSC-Kapitän die lange Ecke.

Nun plätscherte das Spiel nach den vielen Wechseln vor sich hin. Stuttgart wartete ab, die Arminia war nicht schlecht in der Partie, doch am Ende fehlte der letzte Zug zum Tor. Es blieb beim 0:2. Mit der Partie gegen Bielefeld ging auch das Trainingslager der Stuttgarter in Kitzbühel zu Ende. Die Arminia beendet am Sonntag ihr Trainingslager.

Stand: 29.08.2020, 16:31