Das erste Pflichtspiel des Jahres steht für die Werkself am 22. Januar um 17.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach an. Nach 15 Spieltagen belegen die hochambitionierten Leverkusener lediglich den zwölften Rang. Vor der Winterpause hatten sich die Rheinländer durch drei Siege in Folge allerdings wieder in verbesserter Form gezeigt.