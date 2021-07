Am zweiten Tag des Trainingslagers in Bad Ragaz (Schweiz) mangelte es dem BVB an Frische und Kreativität. Vor 3.500 Zuschauern im Kybunpark trafen Raul Garcia (50. Minute/Foulelfmeter) und Daniel Vivian (57.) zum verdienten Sieg des Vorjahres-Zehnten aus Spanien.

Marius Wolf verletzt ausgewechselt

Auch der erstmals in dieser Sommervorbereitung eingesetzte Torjäger Erling Haaland konnte noch keine Akzente setzen. Nach seiner Auswechslung zur Pause war vom Dortmunder Offensivspiel jedoch noch weniger zu sehen. Die Verletzung von Marius Wolf, der nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit mit bandagiertem Knöchel und gestützt auf Helfer ausgewechselt werden musste, sorgte für zusätzlichen Frust.

Haaland gibt Autogramm während des Spiels

Kurios: Kurz vor der Halbzeitpause stürmte ein Junge mit seinem orangenen T-Shirt mutig auf Erling Haaland zu und bat das norwegische Sturmjuwel um ein Autogramm. Haaland erfüllte den Wunsch, ehe der Junge den Rasen verließ und von einem Polizisten in Empfang genommen wurde.

Nächster Test gegen Bologna

Für den DFB-Pokalsieger war es nach Duellen mit dem FC Gießen (2:0) und dem VfL Bochum (1:3) der dritte Test unter Leitung des neuen Trainers Marco Rose. Am Ende des Trainingslagers bestreitet die Borussia am 30. Juli in Altach (Österreich) ein weiteres Spiel. Gegner ist der FC Bologna. Bis dahin könnten zumindest einige der noch fehlenden EM-Teilnehmer wie Axel Witsel, Thorgan Hazard, Thomas Meunier und Manuel Akanji wieder dabei sein.