Gut drei Jahre nach seinem letzten Einsatz für den Revierclub im Pokalfinale von 2016 gegen München trug der vom FC Bayern zurückgekehrte Abwehrspieler am Freitag (12.07.2019) beim 10:0 (5:0) im Test gegen den FC Schweinberg wieder das schwarzgelbe Trikot.

Für die Tore des Bundesligisten vor 5.000 Zuschauer beim Kreisligisten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sorgten Maximilian Philipp (40./41./42./77.) Marius Wolf (44.), Tobias Raschl (12./68.) und Mateu Morey (59.), Emre Aydinel (83.) und Shinji Kagawa (87.) Hummels stand in der Startelf von Trainer Lucien Favre und spielte über die volle Distanz.

Schulz, Hazard und Brandt noch nicht dabei

Darüber hinaus gab das vom FC Barcelona verpflichtete Talent Morey ein vielversprechendes Debüt. Anders als Hummels gehörten die BVB-Zugänge Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach) und Julian Brandt (Leverkusen) nicht zum Kader. Sie waren erst vor zwei Tagen ins Training eingestiegen und deshalb in Dortmund geblieben.

Video starten, abbrechen mit Escape Michael Zorc: "Hummels soll eine Führungsrolle übernehmen". Sport im Westen. . 00:29 Min. . WDR.

Auch andere BVB-Nationalspieler wie Marco Reus oder Jadon Sancho fehlten. Am Montag tritt der BVB eine sechstägige Reise in die USA an.

Schalke gewinnt Test in Bottrop

Benito Raman hat seine ersten Tore für seinen neuen Club FC Schalke 04 erzielt. Der 13 Millionen Euro teure Neuzugang von Fortuna Düsseldorf steuerte am Freitag beim 20:1 (11:1) gegen eine Stadtauswahl aus Bottrop zwei Treffer (16./40. Minute) für den Fußball-Bundesligisten bei.

Darüber hinaus sorgten Guido Burgstaller (4./9./15./34./45./53.), Steven Skrzybski (2./31./33.), Sebastian Rudy (34./60.), Armine Harit (57./72.), Jonas Carls (79./82.), Jason Ceka (64.), Görkem Can (85.) und Ahmed Kutucu (86.) im Bottroper Jahnstadion für den Kantersieg.

Paderborn besiegt Westfalenligisten Delbrück

Fußball-Bundesligist SC Paderborn ist auch im vierten Testspiel der Saisonvorbereitung ungeschlagen geblieben. Der Aufsteiger gewann am Freitag gegen den Westfalenligisten Delbrücker SC 7:0 (3:0) und fuhr seinen dritten Sieg in diesem Sommer ein, nachdem es zwei Tage zuvor gegen Regionalligist SC Verl nur zu einem 2:2 gereicht hatte.

Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trafen US-Boy Khiry Shelton (2), Ben Zolinski (2), Marlon Ritter (2) und Neuzugang Streli Mamba.

Stand: 12.07.2019, 19:53