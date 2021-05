Angreifer Terodde wechselt vom HSV zu Schalke 04

Das gab S04 am Sonntag bekannt. Der Vertrag des 33 Jahre alten Mittelstürmers, der in dieser Saison 21 Tore für die Hanseaten in der 2. Liga erzielte, läuft am 30. Juni aus. Der Routinier erhält einen Einjahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr bei den Königsblauen.

"Wir freuen uns sehr, dass uns die Verpflichtung von Simon Terodde gelungen ist" , sagte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel: "Simon wird unser Offensivspiel mit seinem Gespür für den torgefährlichen Raum und seiner Kaltschnäuzigkeit im Abschluss bereichern. Er kennt die 2. Liga, hat über viele Jahre die richtige Mentalität und Einstellung nachgewiesen, um dort erfolgreich zu sein. Das macht Simon zu einem zentralen Baustein unserer neuen Mannschaft."

Bleiben Huntelaar und Kolasinac?