Teenager Moukoko wird am Freitag 16 - Debüt gegen Hertha möglich

Das Lob kommt von höchster Stelle, und es steigert die Erwartungen noch einmal. Ja, sagt Joachim Löw, dieser Youssoufa Moukoko "hat ein Talent, dem man nicht so oft begegnet" . Der Bundestrainer weiß, wovon er spricht, schließlich hat er in seiner 14-jährigen Amtszeit schon viele Stürmer kommen und gehen gesehen. Moukoko, da sind sich alle Experten einig, sticht hervor - und er könnte eine große Zukunft vor sich haben.

BVB am Samstag bei der Hertha

Am Freitag feiert das Ausnahmetalent von Borussia Dortmund, das in der U19-Bundesliga in drei Spielen zehn Tore erzielt hat, seinen 16. Geburtstag und könnte damit offiziell auch in der Bundesliga auflaufen. Es ist durchaus möglich, dass der Hoffnungsträger am Samstag (20.30 Uhr) zumindest zum Kader des BVB beim Spiel bei Hertha BSC zählen wird.

Moukoko dominierte mit 90 Toren in 56 Spielen bei den B- und 44 Treffern in 23 Partien bei den A-Junioren die Nachwuchs-Bundesligen. Nicht nur die Zahlen sprechen für ihn, er ist zudem Kapitän seiner Nachwuchsmannschaft.

Sahin bisheriger Rekordhalter

"Youssoufa muss jetzt den nächsten Schritt machen - die U19 ist zu einfach für ihn", sagt der frühere Dortmunder Nuri Sahin, der bislang jüngste Bundesligaspieler der Geschichte, im kicker. Sahin, bei seinem Debüt 16 Jahre und 335 Tage alt, weiß, dass er seinen Rekord bald los sein wird und sieht Moukoko als seinen würdigen Erben: "Es macht mich glücklich, dass es einer von uns ist."