Am Samstag (16.03.2019) treffen die Königsblauen in der heimischen Arena auf den Tabellendritten RB Leipzig. Das Vormittagstraining der Schalker findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die für Donnerstag angekündigte Erklärung des Vereins steht allerdings noch aus. Der Klub war für eine Stellungnahme am Donnerstag noch nicht zu erreichen. Am späten Mittwochabend hatte es eine Krisensitzung der Schalke-Bosse gegeben, die die Trainerpersonalie zum Hauptthema hatte.

Tedesco ist mit Schalke nach der Vize-Meisterschaft in der vergangenen Saison in den Bundesliga-Abstiegskampf gestürzt. Nur vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellen-16. VfB Stuttgart. In der Champions League schieden die Schalker gegen ManCity am Dienstag im Achtelfinale aus (2:3/0:7).

Video starten, abbrechen mit Escape Tedesco: "Größten Spannungsverlust erlebt, seit ich Trainer bin" | Sportschau | 13.03.2019 | 00:51 Min. | Verfügbar bis 12.03.2020 | Das Erste

Stand: 14.03.2019, 10:44