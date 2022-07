Dass auch die kommende Bundesliga-Saison ein Traum in Blau und Weiß wird, erwartet nicht jeder beim Fußballklub VfL Bochum. Trainer Thomas Reis verordnet dem VfL einen gesunden Realismus. Und peilt mit seinem neu zusammengestellten Team durch harte Arbeit das "dritte Wunder" an der Castroper Straße an.

So lief die letzte Saison: Ein Traum in Blau und Weiß

Dass die VfL-Fans nicht immer noch siegestrunken über den Stadionvorplatz pilgern, mag höchstens der natürlich schwindenden Ausdauer des Anhangs geschuldet sein. Denn der Stolz über das Erreichte ist in Bochum unverändert groß. Klassenerhalt! Und wie. Der VfL Bochum erarbeitete sich nicht nur Respekt, sondern sorgte für echte Sternstunden.