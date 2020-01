Wer kommt, wer geht?

Prominentester Winterzugang ist Jean-Clair Todibo, der kurz vor Rückrundenstart noch vom FC Barcelona ausgeliehen wurde. Die Leihgebühr beträgt 1,5 Millionen Euro, im Sommer verfügen die Königsblauen über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Zusatzzahlungen. Damit reagierten die Königsblauen auf die verletzungsbedingten Ausfälle in der Innenverteidigung. Vor allem das Fehlen von Salif Sané trifft Schalke hart. Ebenfalls auf Leihbasis kommt Michael Gregoritsch vom Liga-Konkurrenten FC Augsburg. Beim FCA kam der Österreicher in der Hinrunde nur auf sechs Einsätze in der Bundesliga.

Ansonsten haben die Schalker ihren Kader im Schatten des feststehenden Sommer-Wechsels von Alexander Nübel zum FC Bayern aufgeräumt und ausgedünnt. So wechselte Offensivmann Mark Uth auf Leihbasis zum 1. FC Köln, seinem Stammverein. Ein paar Rheinkilometer weiter abwärts ging es für Steven Skrzybski, nämlich nach Düsseldorf zur Fortuna, ebenfalls auf Leihbasis, allerdings mit Kaufoption. Skrzybski kam in dieser Saison nur einmal im DFB-Pokal zum Einsatz, zudem lief er viermal für das Regionalliga-Team der Schalker auf.

Außerdem kehrt Fabian Reese zu seinem Heimatverein Holstein Kiel zurück. Reese, den Schalke zwischenzeitlich an den KSC und nach Fürth verliehen hatte, unterschrieb bei den "Störchen" bis Sommer 2023. Bleibt noch ein Wechselkandidat: Nabil Bentaleb kann die Knappen verlassen - unklar ist allerdings, bei welchem Klub der Mittelfeldmann unterkommen könnte. Offenbar zeigt Crystal Palace aus der Premier League Interesse. Verletzungsbedingt lief er in dieser Saison noch nicht in der Bundesliga auf.

