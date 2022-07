Schalke 04 - großer Klub, bescheidene Ziele

Die Fans stürmten den Rasen, feierten im Stadion, auf der Schalker Meile und in der Gelsenkirchener Innenstadt. Im Mai 2022 bejubelten Zehntausende die blau-weiße Bundesliga-Rückkehr. Es waren Szenen, die es auf Schalke lange nicht gegeben hatte. Wenige Wochen vorher – am 25. Spieltag – sah alles noch ganz anders aus.

So lief die vergangene Saison

Als in der fünften Minute der Nachspielzeit der Ball im Schalker Netz zappelte, schien sich der Traum vom direkten Wiederaufstieg erledigt zu haben. Wenige Wochen vor dem Ende der Saison setzte sich Hansa Rostock mit einem Last-Minute-Treffer auf Schalke mit 4:3 durch und brachte den Königsblauen die achte Saisonniederlage bei.

Neun Spieltage vor Saisonende hatten die Knappen damit sechs Punkte Rückstand auf den dritten Platz. Die Folge: Trainer Dimitrios Grammozis musste gehen und Vereinslegende Mike Büskens übernahm. Und tatsächlich: Büskens sorgte für die Wende. Er führte den Ruhrgebietsklub zurück in die Bundesliga und sogar noch zur Zweitliga-Meisterschaft.

Video starten, abbrechen mit Escape Eindrücke von der Aufstiegsfeier des FC Schalke 04 Sportschau. . 01:19 Min. . Verfügbar bis 16.05.2023. Das Erste.

Wer kommt, wer geht?

Nur ein Jahr nach dem Abstieg ist der Fußball-Gigant aus dem Ruhrgebiet also zurück auf Deutschlands Fußball-Bühne. Doch die Möglichkeiten der Schalker sind angesichts hoher Verbindlichkeiten von mehr als 180 Millionen Euro begrenzt.

Sportdirektor Rouven Schröder hat arbeitsreiche Wochen hinter sich: Mit weniger als 40 Millionen Euro Etat musste er einen Bundesliga-Kader zusammenstellen. Trotz der eingeschränkten Optionen: Der königsblaue Kader hat sich stark verändert. Mehr als zehn Spieler haben Schalke verlassen, mehr als zehn neue sind neu gekommen.

Das wohl größte Manko des Kaders ist die fehlende Bundesliga-Erfahrung. Die meisten Neuzugänge gehen jetzt im blau-weißen Trikot ihre ersten Bundesliga-Schritte – unter anderem U21-Nationalspieler Tom Krauß. Dazu kommt, dass Schalke Leistungsträger aus der vergangenen Saison nicht halten konnte. Leihspieler Ko Itakura war mit circa sechs Millionen Euro Ablöse zu teuer und wechselte zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach.

Im Angriff will Zweitliga-Torschützenkönig Terodde (34) an seine Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpfen. Doch nun trifft er nicht mehr auf die Abwehrreihen von Sandhausen, Kiel und Heidenheim, sondern auf die von Bayern München, Dortmund und Leipzig. Unterstützung bekommt Terodde von Sebastian Polter (31), der vom Revierrivalen Bochum gekommen ist. Mit zehn Treffern hatte er großen Anteil am Klassenerhalt der Bochumer.

Schalke-Torjäger Simon Terodde mit der Torjägerkanone in der Hand

Unruhe auf der Torhüter-Position

Eine Baustelle in den vergangenen Spielzeiten war die Torhüter-Position. Mit jedem Trainerwechsel entbrannte erneut eine Diskussion um die Nummer eins. Nun hat Schalke einen neuen Schlussmann verpflichtet: Alexander Schwolow. Alledings ist fraglich, ob Schwolow nach einer schwachen Spielzeit bei Hertha BSC zu seiner alten Form zurückfinden kann.

Klar ist: Die ehemalige Nummer eins, Ralf Fährmann, muss wohl erneut auf der Bank Platz nehmen. Trainer Frank Kramer hat früh klargestellt: Für ihn ist Schwolow im Tor gesetzt.