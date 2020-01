So lief die Hinrunde

Nach dem furiosen Bundesliga-Comeback mit Platz zehn startete die Fortuna mit einem 3:1-Sieg in Bremen in die laufende Spielzeit. Doch nach sechs sieglosen Spielen in Serie (fünf Niederlagen, ein Remis) verflog die Euphorie der Fans schnell wieder. In fünf dieser sechs Partien war die Fortuna zunächst in Führung gegangen. Chancenlos war Düsseldorf nur beim 1:3 gegen Leverkusen.

Mit einem 1:0-Erfolg über Mainz am 8. Spieltag verschaffte sich die Fortuna etwas Luft, verlor aber anschließend beim Schlusslicht Paderborn. Dass die Mannschaft grundsätzlich intakt ist, bewies sie bei den Arbeitssiegen gegen Aue im Pokal (2:1) und im Derby gegen Köln (2:0). Zudem kämpfte sie sich beim 3:3 auf Schalke dreimal nach einem Rückstand zurück, Rouwen Hennings traf dreifach.

Im Dezember kassierte Düsseldorf drei bittere Niederlagen in Folge. Nach dem 0:5 in Dortmund, dem 0:3 gegen Leipzig und dem 0:3 in Augsburg rutschte die Fortuna als 17. auf einen direkten Abstiegsplatz. Umso wichtiger war der Jahresabschluss mit dem 2:1-Erfolg gegen Union Berlin, bei dem Erik Thommy mit einem Kunstschuss in der Nachspielzeit das wichtige Siegtor erzielte und den Klub auf Relegationsrang 16 hievte.