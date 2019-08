In der Rückrunde knüpfte die Fortuna an die guten Leistungen an und revanchierte sich etwa für die Hinrunden-Niederlagen bei Borussia Mönchengladbach (3:0-Führung der Fortuna im Rückspiel nach 16 Minuten) und gegen den FC Schalke 04 (4:0-Sieg nach 0:2 im Hinspiel). Am 29. Spieltag feierte die Fortuna den vorzeitigen Klassenerhalt, am Ende stand der zehnte Platz.

Wer kommt, wer geht

Düsseldorf muss vor allem die Abgänge der beiden Topscorer Benito Raman (zehn Tore, sechs Vorlagen/Wechsel zum FC Schalke 04) und Dodi Lukebakio (zehn Tore, vier Vorlagen/jetzt Hertha BSC) kompensieren. Auch Marvin Ducksch, Havard Nielsen und Takashi Usami verließen den Klub.

In der Offensive hofft Fortuna mit der Verpflichtung des jungen, ghanaischen Trios Bernard Tekpetey (Schalke/Leihe mit Kaufoption), Nana Ampomah (Waasland-Beveren) und Kelvin Olfori (Right To Dream Academy/Ghana) auf eine ähnliche Entwicklung wie zuvor bei Lukebakio. Tekpetey überzeugte bei Aufsteiger Paderborn in der 2. Liga (10 Tore/6 Vorlagen).

Lewis Baker.

Für das Mittelfeld kamen Erik Thommy (VfB Stuttgart/Leihe mit Kaufoption), Thomas Pledl (FC Ingolstadt) und Lewis Baker (FC Chelsea/Leihe mit Kaufoption), der den Ausfall des Spielmachers Kevin Stöger (Kreuzbandriss) am ehesten kompensieren könnte.



Mit Innenverteidiger Kasin Adams (ausgeliehen von TSG Hoffenheim), der als Ersatz für Marcin Kaminski (Rückkehr zum VfB Stuttgart nach Leihe) geholt wurde, hat Fortuna den vierten Neuzugang aus Ghana im Kader. Torhüter Zack Steffen, Leihgabe von Manchester City, wird wegen der Schulterverletzung von Michael Rensing wohl Funkels neue Nummer eins werden. Zudem kam Torhüter-Talent Florian Kastenmeier (VfB Stuttgart II).

Lesen Sie im zweiten Teil: "Der Trainer" und "Erwartungen an die Saison"

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Pokal: Villingen gegen Düsseldorf - die Zusammenfassung. Sportschau. . 09:11 Min. . Verfügbar bis 30.06.2020. Das Erste.

Stand: 11.08.2019, 10:00