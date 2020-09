1. FC Köln - etablieren trotz Transfer-Chaos

Schalke 04 war nicht bereit, den an die Domstädter ausgeliehenen Mark Uth ein längerfristiges Engagement beim FC zu gewähren. Simon Terodde hat den Verein Richtung Hamburg (HSV) verlassen, Anthony Modeste die Vorbereitung verletzt verpasst, die Außenspieler Ismail Jakobs und Florian Kainz fehlen derzeit ebenfalls verletzt. Und nun steht auch noch Topscorer Jhon Cordoba vor dem Absprung. Er bat Gisdol darum, auf ihn im Pokalspiel gegen Altglienicke zu verzichten, um keine Verletzung zu riskieren. Sein Wechsel zu Hertha BSC steht im Raum.

Perfekt machen das Transferchaos ein positiver Corona-Test, der die Verpflichtung von Dimitrios Limnios (Paok Saloniki) verzögert sowie der beim Medizintest durchgefallene Paderborner Streli Mamba. " Das ist relativ dünn, was wir in der Offensive haben. Da muss noch ein bisschen was passieren ", monierte Gisdol denn auch nach dem 6:0-Pokalerfolg gegen den Regionalligisten Altglienicke.

Der Trainer

Dass Gisdol dazu in der Lage ist, den FC mit entsprechenden Spielern in der Erstligaspur zu halten, hat er in der vergangenen Saison bewiesen. Nach seinem holprigem Einstand im November führte er den Aufsteiger letztlich stetig nach oben. Der Klassenerhalt wurde mit einer Vertragsverlängerung bis 2021 belohnt, und kurz vor dem Saisonstart hat der Klub zwei weitere Jahre draufgelegt. Die Botschaft ist klar: Der FC setzt auf Gisdol.

" Bei allen Herausforderungen auf dem Weg zum Klassenerhalt hat er Mut und Führungsqualitäten bewiesen - und es darüber hinaus geschafft, unsere Mannschaft, Routiniers und Youngster, weiterzuentwickeln ", lobte Heldt Gisdol anlässlich der Vertragsverlängerung.

Wie gut es gelingt, den FC in Liga eins zu etablieren, dürfte davon abhängen, ob Gisdol die versprochenen Verstärkungen für sein Team bekommt: " Wir brauchen eine konkurrenzfähige Mannschaft. Wir hatten eine gute Vorbereitung, aber wir müssen die Qualität im Kader steigern. Das reicht nicht, da muss noch was kommen. Und daran arbeiten wir intensiv ", versprach Sportchef Heldt in der vergangenen Woche.

Die Ziele

Die Ziele im zweiten Bundesligajahr nach einem Aufstieg sind eigentlich immer dieselben: den nächsten Schritt Richtung Dauermieter in der Beletage des deutschen Fußballs machen. Trotz der Tatsache, dass es in Corona-Zeiten eines der wichtigsten Kölner Ziele ist, so schnell wie möglich so viele Zuschauer wie möglich in das eigene Stadion zu bekommen, genießt nur dieses Ziel höchste Priorität:

" Unser Ziel ist es, den FC in der Bundesliga zu etablieren. " Das sagte Sportchef Heldt nach der Vertragsverlängerung mit Gisdol. Gelingen wird dies mit Blick auf das bisherige Transferchaos wohl nur, wenn es Gisdol gelingt, die jüngeren Spieler weiterzuentwickeln. Denn von denen hat der Klub nicht zuletzt aufgrund der Zugänge aus der eigenen Jugendabteilung einige im Team. Das wäre dann ein weiteres Ziel.

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Pokal: Altglienicke gegen Köln - die Zusammenfassung. Sportschau. . 09:04 Min. . Verfügbar bis 12.09.2021. Das Erste.

Stand: 13.09.2020, 15:01