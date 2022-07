1. FC Köln - mit hohen Schulden nach Europa

Die Führungsriege hat beim 1. FC Köln in dieser Saison allerhand zu tun. Finanzielle Altlasten und Folgen der Pandemie haben die Kaderplanung erheblich erschwert. Sportlich freut sich die ganze Stadt auf das nächste europäische Abenteuer.

So lief die vergangene Saison

Mit Steffen Baumgart als Trainer stand der Ligaverbleib schon am 29. Spieltag fest. Nach der späten Rettung im Jahr zuvor, als der sich der FC erst in der Relegation sichern konnte, war der frühe Klassenerhalt eine Genugtuung.

Der Saisonstart verlief für den 1. FC Köln dabei allerdings holprig. In der ersten Runde des DFB-Pokal setzten sich die Rheinländer gegen Viertligist Jena erst im Elfmeterschießen durch. In der Liga sah Steffen Baumgart einen soliden Start in die neue Spielzeit. In den ersten sieben Spielen verlor Köln nur gegen Bayern München. Auch dank eines 4:1-Derbysieges gegen Borussia Mönchengladbach hatte der FC zum Ende der Hinrunde schon 25 Punkte auf dem Konto und belegte Platz acht.

Die Kölner bejubeln den Derby-Sieg gegen Gladbach

Zu Beginn des Jahres folgte dann im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV ein ganz unglückliches Kapitel. Im Elfmeterschießen schoss sich Florian Kainz im entscheidenden Versuch den Ball selbst an den Fuß – Köln schied aus. In der Liga wechselten sich bis zum 29. Spieltag Sieg, Niederlage und Remis ab. Nachdem Köln gegen Mainz noch aus einem 0:2 ein 3:2 machte, stand der Klassenerhalt schon fünf Spieltage vor Schluss fest. Von der Euphorie beflügelt gewann der 1. FC Köln auch das zweite Derby gegen Gladbach (3:1) und holte vier Siege in Folge. Ausgerechnet Bayer Leverkusen sicherte den Kölnern mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim am 33. Spieltag den Einzug in den europäischen Wettbewerb.