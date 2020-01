So lief die Hinrunde

17 Punkte nach 17 Spielen, Tabellenplatz 15 - die reinen Zahlen lassen die turbulente Hinrunde des 1. FC Köln nicht einmal im Ansatz erahnen. Denn mehr als die Hälfte der Punkte konnten die Geißböcke erst an den letzten drei Spieltagen sammeln.

Doch von vorne: Mit Bundesliga-Neuling Achim Beierlorzer an der Seitenlinie startete der 1. FC Köln in die Mission Klassenerhalt. Der Beginn war wie erwartet schwierig, meinte es der Spielplan doch alles andere als gut mit dem FC. So blieb es trotz magerer drei Punkte aus den ersten fünf Spielen relativ ruhig am Geißbockheim.

Doch auch der geplante Neustart gegen Hertha BSC ging ordentlich in die Hose. Das 0:4 gegen den damaligen Tabellennachbarn war der erste große Dämpfer - und es sollte nicht der letzte bleiben. Nach weiteren bitteren Niederlagen gegen Mainz (1:3) und Düsseldorf (0:2) sowie dem peinlichen Pokal-Aus beim Viertligisten aus Saarbrücken (2:3) war auch dem Letzten klar, dass es so nicht weitergehen konnte.

Beierlorzers Vision von laufintensivem Umschaltfußball passte schlicht nicht zum vorhandenen Kader. Hinzu kamen weitere Probleme wie die katastrophale Chancenverwertung, mangelnde Konsequenz in der Defensive, zu viele individuelle Fehler und manchmal auch einfach fehlendes Spielglück. Kurz: Der 1. FC Köln sauste nach elf Spieltagen ungebremst Richtung Abstieg.