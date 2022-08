Anderthalb enttäuschende Jahre liegen hinter Borussia Mönchengladbach. Im Fokus standen dabei vor allem die Trainer: erst der unrühmliche Abgang von Marco Rose, dann das Missverständnis mit Adi Hütter. Jetzt soll Daniel Farke die Borussia zurück zu alten Tugenden und Erfolgen führen.

So lief die vergangene Saison

Mit einem Wort: enttäuschend. Nachdem die Gladbacher das internationale Geschäft in der Vorsaison nach dem Störfeuer um den Abgang von Trainer Marco Rose verspielt hatten, sollte es nun eigentlich zurück nach Europa gehen. Dafür hatten die Gladbacher den damaligen Frankfurter Erfolgstrainer Adi Hütter für 7,5 Millionen Euro aus seinem Vertrag gekauft.

Doch es kam anders: Hütter und Borussia Mönchengladbach - die Kombination entpuppte sich als Missverständnis. Und so mussten die Gladbacher die gesamte Saison über in der Tabelle eher nach unten als nach oben schauen. Hütter startete mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen.