Neues Jahr, neues Glück - so könnte man den Leitspruch des BVB für die kommende Bundesliga-Spielzeit betiteln. Denn die Dortmunder gelten zusammen mit Leipzig als stärkste Kraft in Deutschlands Spitzenfußball hinter Bayern München. Nun gilt es, dies auch mit entsprechenden Leistungen zu untermauern. Nur dann könnten sie in Dortmund eingreifen im Kampf um den Meistertitel.

So lief die vergangene Saison

Es war eine durchwachsene Spielzeit mit erfreulichem Schluss für die Schwarz-Gelben. Bis Dezember stand Lucien Favre an der Seitenlinie als Verantwortlicher. Obwohl Favre mit dem Team immer in den internationalen Rängen lag (mit Ausnahme des 2. Spieltages), musste er gehen.

Zu wechselhaft zeigte sich der BVB, zu wenig konstant, vor allem in der Liga. Trotz sehr überzeugenden Auftritten in der Königsklasse schien das vorrangige Ziel in der Liga in Gefahr. Ein desaströses 1:5 gegen Aufsteiger Stuttgart war dann zu viel des Schlechten. Favre wurde entlassen und Edin Terzic übernahm das Ruder. Auch unter Terzic schien das Auf und Ab zunächst weiterzugehen. Niederlagen gegen Union Berlin, Leverkusen und Mönchengladbach ließen die Dortmunder vorübergehend sogar auf Platz sieben abstürzen.

Doch Terzic konnte die Mannschaft stabilisieren. Vor allem defensiv steigerte sich das Team zum Saisonende deutlich. Sieben Siege am Stück feierte die Mannschaft zum Schluss und holte so noch Rang drei und die damit verbundene direkte Qualifikation für Champions League.